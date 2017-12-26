В погоне за красивой фигурой многие напрочь теряют бдительность, и этим стараются воспользоваться различные преступные элементы, которые, как известно, бывают весьма хитры и изворотливы. Как не угодить в ловушку, радиостанции «Август» рассказали в городской прокуратуре:

"Несомненно, в новогодний праздник каждая дама стремится выглядеть привлекательно. Этим и пользуются многие так называемые Центры здоровья и красоты.

В предновогодние дни участились телефонные звонки от разного рода таких центров с предложениями пройти бесплатную диагностику организма в целях снижения веса.

Действительно проводят диагностику с помощью незамысловатых весов, которые находятся в свободной продаже, и рекомендуют либо приобрести у них «волшебную посуду» с минимальным количеством калорий в приготовленном блюде, либо пройти процедуры (укалывание, подтягивание и массажи с обертываниями) стоимость которых граничит с суммой 250-300 тысяч.

Обещают суперэффект и предлагают заключить кредитный договор.

Именно здесь необходимо обратить особое внимание. Основной принцип договора, согласно гражданского законодательства, - его добровольность!

Перед началом всех процедур необходимо ознакомиться с лицензией на осуществление медицинской деятельности и конкретных видов услуг, а также стоимостью этих услуг, уточнить специальное образование сотрудников.

Также внимательно следует ознакомиться с каждым условием договора и прочесть более пристально то, что написано мелким шрифтом, в сносках, приложениях.

Соблюдение этих простых правил позволит Вам избежать судебных процессов по расторжению договоров. Доброго всем здоровья!"