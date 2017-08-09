Как сообщили в прокуратуре, к ней обратилась женщина, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. Подсудимая заявила, что работает судьей и имеет широкие связи в правоохранительных органах.
Преступница пообещала решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности и прекращении исполнительного производства в отношении супруга обратившейся, имеющего 87 000 рублей налоговых долгов. За свои услуги подсудимая получила 114 тысяч, хотя никаких услуг оказывать не собиралась.
Суд назначил 40-летней гражданке наказание полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. На момент вынесения приговора подсудимая уже вернула потерпевшей 55 тысяч рублей.
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