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28 июля 2017
08:18:24

Мощи Николая Чудотворца сегодня покинут Россию

Они находились в нашей стране с 21 мая. За это время в Москве и Петербурге им поклонились около 2,5 миллионов человек. Для верующих это очень значимый святой, ранее рассказал Митрополит Илларион.

Мощи прибыли в Россию из папской базилики Бари. За все 930 лет пребывания там они никогда не покидали пределы города.

Договоренность о принесении мощей в Россию была достигнута на встрече Папы Римского Иоанна Второго с Патриархом Кириллом в феврале 2016 года.

 

Источник Эхо Москвы




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