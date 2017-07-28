Они находились в нашей стране с 21 мая. За это время в Москве и Петербурге им поклонились около 2,5 миллионов человек. Для верующих это очень значимый святой, ранее рассказал Митрополит Илларион.

Мощи прибыли в Россию из папской базилики Бари. За все 930 лет пребывания там они никогда не покидали пределы города.

Договоренность о принесении мощей в Россию была достигнута на встрече Папы Римского Иоанна Второго с Патриархом Кириллом в феврале 2016 года.