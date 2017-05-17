Пластик, который попадает океан, возвращается обратно с продуктами, которые мы употребляем в пищу. Рыбы и другие морские животные ошибочно принимают крошечные частицы пластика за еду и проглатывают их. Морепродукты, предназначенные для потребления людьми, часто содержат эти частицы. И новое исследование показывает, что морская соль тоже может быть отравлена пластиком.
Исследователи изучили 16 марок морской соли, добываемой в 8 странах — Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Японии, Иране, Южной Африке, Франции и Португалии. Растворив и отфильтровав образцы соли в лаборатории в малазийском университете Путра, ученые обнаружили, что почти все они были заражены инородными частицами, за исключением соли из Франции.
В итоге в морской соли нашли 72 частицы. Тридцать из них оказались микропластиком, 17 — пигментами, которые когда-то были пластиком, 4 — частицами пыли. Двадцать одну частицу не смогли идентифицировать.
Ученые говорят, что текущая концентрация пластика низкая и не может повлиять на человека. Но если пластиковое загрязнение продолжится, уровень заражения возрастет, морская соль может стать вредной для здоровья.
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