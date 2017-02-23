Причем. слабоотрицательной температура воздуха может стать уже к вечеру воскресенья. в ночь на понедельник. по вредварительным прогнозам. уже до -8. Но такая ситуация сложится ненадолго. всего на пару дней, затем, с наступлением календарной весны, погода перейдет в более привычный для нее режим, характерный для начала марта - днем небольшой плюс, ночью слабый минус.

А в День защитника Отечества синоптическая карта Среднего Поволжья представлена тёплым сектором циклона, насыщенного полями многоярусной облачности, обложными осадками в смешанной фазе и атлантическими аномально тёплыми массами воздуха с температурой на 7-10° выше климатической нормы.