Возможно, сегодня нас ждет самая холодная ночь с начала зимы.
Возможно, сегодня нас ждет самая холодная ночь с начала зимы. В последние 2-3 дня характер метеоусловий на большей части Среднего Поволжья определялся холодным тылом циклона, провоцирующего образование разрозненных снеговых облаков.
Но сегодня в регион начнут поступать более холодные, арктические воздушные массы. Осадки прекратятся, в облаках появятся прояснения, атмосферное давление продолжит расти, а столбики термометров, напротив, устремятся вниз.
По данным портала «Гисметео», в эти выходные они могут показать -17-21 градус.
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Об этом сообщает пресс-служба «Поволжуправтодор»
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