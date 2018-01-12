Возможно, сегодня нас ждет самая холодная ночь с начала зимы.

Возможно, сегодня нас ждет самая холодная ночь с начала зимы. В последние 2-3 дня характер метеоусловий на большей части Среднего Поволжья определялся холодным тылом циклона, провоцирующего образование разрозненных снеговых облаков.

Но сегодня в регион начнут поступать более холодные, арктические воздушные массы. Осадки прекратятся, в облаках появятся прояснения, атмосферное давление продолжит расти, а столбики термометров, напротив, устремятся вниз.

По данным портала «Гисметео», в эти выходные они могут показать -17-21 градус.