По данным синоптиков, таким образом в Среднем Поволжье укрепляет свои позиции западная периферия сибирского антициклона. Он понизил температурный фон и вытеснил из региона облака, благодаря чему в ближайшие три дня осадков не ожидается.
Малооблачной и холодной погода будет до понедельника. В начале следующей недели столбики термометров снова пойдут вверх, показатели барометров, напротив, вниз, а сгустившаяся облачность обеспечит регион снегом.
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