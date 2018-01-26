По данным синоптиков, таким образом в Среднем Поволжье укрепляет свои позиции западная периферия сибирского антициклона. Он понизил температурный фон и вытеснил из региона облака, благодаря чему в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Малооблачной и холодной погода будет до понедельника. В начале следующей недели столбики термометров снова пойдут вверх, показатели барометров, напротив, вниз, а сгустившаяся облачность обеспечит регион снегом.