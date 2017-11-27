В минувшие выходные ситуация в атмосфере изменилась, и Среднее Поволжье оказалось практически в самом центре антициклона. Это значит, что существенные осадки маловероятны, а температурный режим умеренно холодный – в дневные часы около нуля, ночью до -5.

Атмосферное давление останется стабильно высоким. Со среды понижение температурного фона продолжится, но осадков по-прежнему не будет. Синоптики отмечают, что в нынешнем году настоящая зима к нам не очень-то торопится.