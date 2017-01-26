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26 января 2017
13:32:28

Морозы в Тольятти немного ослабнут лишь к началу февраля

Об этом говорят прогнозы синоптиков. Очередную волну похолодания в регион принесли сегодня ночью арктические воздушные массы. Атмосферное давление растет, и при крепком северо-восточном ветре температура воздуха, всего за сутки упавшая 15-17 градусов, ощущается еще на 6-8° ниже реальной.

Зима в этом году не скупится на по-настоящему холодные деньки, говорят синоптики, отмечая, что в прошлом веке такие январи были регулярными. Температура могла держаться ниже -20° по 5-6 дней в месяц. Похоже, так будет и теперь, по данным специалистов, крепкие морозы начнут слабеть в ночь с 31 января на 1 февраля.




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