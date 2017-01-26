Об этом говорят прогнозы синоптиков. Очередную волну похолодания в регион принесли сегодня ночью арктические воздушные массы. Атмосферное давление растет, и при крепком северо-восточном ветре температура воздуха, всего за сутки упавшая 15-17 градусов, ощущается еще на 6-8° ниже реальной.
Зима в этом году не скупится на по-настоящему холодные деньки, говорят синоптики, отмечая, что в прошлом веке такие январи были регулярными. Температура могла держаться ниже -20° по 5-6 дней в месяц. Похоже, так будет и теперь, по данным специалистов, крепкие морозы начнут слабеть в ночь с 31 января на 1 февраля.
Спасатели напоминают, как избежать обморожения
Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».
Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда
Есть видеокадры с места ЧП
Половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены
Ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме
Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Степана Разина