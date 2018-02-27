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27 февраля 2018
09:56:52

Морозы сковали не только Тольятти, но и всю Европу

Восточный атмосферный процесс распространяет холод из глубины континента на территории от Сыктывкара до Парижа. В Поволжье столбик термометра понижается до −30 ночные часы, в Центральной России 25 градусов ниже нуля.  Для конца февраля такая температура близка к абсолютным рекордам холода.

Метеорологии Германии сообщают об очень холодной погоде. Во многих землях страны температура понизилась до −12...−15, в горах — до −27! Даже на теплом Балтийском побережье дневная температура не выходит из минуса. На побережье Бискайского залива во Франции отмечаются ночные заморозки.

Повсеместно объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой на 7-10 градусов ниже климатической нормы. В метеорологии такой атмосферный процесс жаргонно называют «привет из Сибири». А а британская пресса и вовсе окрестила явление «зверем с Востока» Как отмечают синоптики, самая холодная ночь прогнозируется в последние сутки календарной зимы.




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