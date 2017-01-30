Как сообщили в областном Гидрометцентре, в предстоящие дни в губернии сохранится морозная погода с температурной аномалией значительно ниже климатических норм. Небольшой снег при слабом ветре пройдет лишь в отдельных районах. Температура воздуха днем -14 ... -19 °C. Ночью местами по области до 30-градусных значений.