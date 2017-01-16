По данным областного гидрометцентра, мощный антициклон, охвативший территорию Сибири и Казахстана, распространит свое влияние до берегов Волги. Его юго-восточные ветры будут препятствовать перемещению теплого влажного воздуха Атлантики вглубь континента, а рост атмосферного давления будет способствовать растеканию облачности. В такой синоптической ситуации вероятны лишь слабые осадки. Температура воздуха в ночные часы ожидается преимущественно в пределах -13-18°, днем -7-12°.
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