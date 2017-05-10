В Самарской области торжественно проводили сборную команду региона на Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
В этом году финал состоится в Краснодаре с 16 по 19 мая. Жюри конкурса выберет победителей по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.
Молодые профессионалы Самарской области представят регион в 19 компетенциях, причем совершенно разных – от «Малярных и декоративных работ» до «Сетевого и системного администрирования» и «Выпечки осетинских пирогов».
В команде Самарской области – 16 студентов, в том числе сразу пяти тольяттинских колледжей - технического и художественного образования, машиностроительного, социально-педагогического, индустриально-педагогического и политехнического.
Впервые всероссийская олимпиада рабочих рук прошла в Тольятти 4 года назад. Сборная Самарской области на таких состязаниях выступает достойно. В прошлом году в копилке региона оказались 9 медалей, 2 из которых - золотые. В этом году участники надеются привезти максимальное количество наград.
Об этом сообщает администрация
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