Стартовал прием заявок на участие в ХIII Международном конкурсе «АРБУЗ».

Выставить свои работы на суд зрителей и профессионального жюри смогут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Самарской области, Поволжского и других регионов России, а также из-за рубежа. Возраст участников - до 30 лет.

Неизменным организатором конкурса является Поволжский государственный университет сервиса. Его международным партнером вот уже несколько лет выступает Национальная художественная академия из болгарской Софии.

«АРБУЗ» - это площадка, на которой молодые дизайнеры и художники из России и зарубежья представляют свои инновационные проекты в сфере дизайна. У зрителя есть возможность увидеть модные дефиле, познакомиться с современными тенденциями в графическом и интерьерном дизайне, воплощенными в работах молодых авторов, услышать компетентную оценку профессионалов.

Отметим, что за время своего существования конкурс успел стать популярным во многих городах России и зарубежья. Он вышел из университетских стен и приобрел статус международного. Ежегодно АРБУЗ привлекает сотни участников – молодых дизайнеров из России и из-за рубежа в возрасте от 17 до 30 лет.

В составе жюри конкурса – ведущие преподаватели дизайна, дизайнеры-практики, члены Союза Дизайнеров и Союза художников России.

Перспективы у «Арбуза» большие и каждый сезон появляются новые возможности для дальнейшего профессионального роста его участников: приглашения от ведущих дизайнеров в студии для стажировок, представление дизайн-проектов на международных конкурсах: «Вest the best, red dot», конкурс модельеров в Пекине, Чехии и т.д.

Любой конкурс, по словам организаторов, — это, во-первых, продолжение образовательного процесса, во-вторых, это возможность критически оценить собственный потенциал по отношению к другим участникам, в -третьих, конкурс позволяет расширить границы обмена опытом между школами дизайна, в- четвертых, на конкурс приходят предприниматели, дизайнеры, представители ОМС, и у них есть возможность личного выбора дизайнеров для осуществления своих проектов.

Тема «АРБУЗА» в 2018 году – «СПОРТ+», а сам конкурс будет приурочен к проведению в 2018 году XXIII зимних Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации.

В 2018 году конкурс проводится по трем направлениям и шести номинациям:

Направление «Дизайн костюма» (номинации: «Коллекция», «Графика костюма»).

Направление «Экспозиционный дизайн и интерьер» (номинации: «Дизайн интерьера», «Экспозиционный дизайн»).

Направление «Графический дизайн» (номинации: «Плакат», «Мультимедиа»).

Конкурс проводится в 2 этапа

I. Отборочный:

с 01.03.2018 г. по 01.06.2018 г. – прием конкурсной документации (подробнее читайте в Положении);

с 04.06.2018 г. по 14.09.2018 г. – экспертиза и отбор конкурсных работ членами жюри.

II. Финальный:

с 17.09.2018 г. по 18.10.2018 г. – организационная работа по подготовке к итоговым мероприятиям;

с 19.10.2018 г. по 26.10.2018 г. – выставка проектов, прошедших отборочный этап;

25.10.2018 г. – финальное шоу и церемония награждения победителей.