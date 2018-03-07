Накануне днем мужчина взобрался на парапет балкона дома № 11 по улице Свердлова с намерением спрыгнуть. Увидевшие это прохожие позвонили спасателям. На место съехались представители самых разных экстренных служб.

Сложные переговоры с отчаявшимся человеком длились долго. Как рассказал руководитель центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, мужчина находился в неадекватном состоянии и никого к себе не подпускал. При малейшем приближении спасателей грозился прыгнуть. Кроме того, пару раз он действительно чуть не сорвался.

Как рассказали позже спасатели, такого «трудного клиента» они не встречали давно. Тем не менее, через 2 часа под предлогом "закурить" суицидника все же удалось переместить в безопасное место – пришлось применить физическую силу.

Что заставило мужчину забраться на балкон 16 этажа, установить так и не удалось. Он сказал только, что зовут его Олег, ему 35 лет. Пострадавший был передан сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить все подробности происшествия.

Фото Андрей Дербенев