ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне в Сызранском районе на автодороге Сызрань-«Урал»-1. Грузовой «Форд» выехал на «встречку», где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114.

Водитель «четырнадцатой», уходя от столкновения, получил удар с левой стороны и съехал в кювет. Водитель и пассажир с травмами отправлены в больницу, еще два пассажира не пострадали. Тем временем ехавший следом за «четырнадцатой» автомобиль «Лада Гранта», не успел уйти от лобового столкновения с грузовиком.

Сидевший за рулем 25-летний парень получил травмы несовместимые с жизнью. Доставать погибшего из аварийного автомобиля пришлось специалистам поисково-спасательного отряда губернии, в пресс-службе которого и рассказали об этом ДТП, Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются полицейские.

Фото: http://pssso.ru