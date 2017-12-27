ЧП произошло сегодня утром в Автозаводском районе. Получив сообщение, оперативный дежурный направил на место происшествия ближайший экипаж патрульно-постовой службы.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Он крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки, выбил двери. Мужчину задержали, им оказался 23-летний не работающий ранее не судимый житель Автограда.
Подозреваемый доставлен в отдел, причины его поступка выясняются.
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