Денис Спицов, 21-летный дебютант этих Игр, стал третьим в раздельной гонке 15 км свободным стилем. Это пятая бронзовая награда олимпийской сборной атлетов из России, в копилке которой есть также две серебряные медали, но пока нет ни одного золота.

Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер.

Спицов справа

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