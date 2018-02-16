Денис Спицов, 21-летный дебютант этих Игр, стал третьим в раздельной гонке 15 км свободным стилем. Это пятая бронзовая награда олимпийской сборной атлетов из России, в копилке которой есть также две серебряные медали, но пока нет ни одного золота.
Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер.
Спицов справа
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