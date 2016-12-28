Во втором матче чемпионата мира в Канаде. Команда Валерия Брагина на арене в Торонто победила со счетом 9:1. В составе россиян шайбы забросили Данил Юртайкин, Александр Полунин, Павел Карнаухов, Кирилл Капризов, Кирилл Беляев и Яков Тренин.

Капитан российской команды Капризов оформил первый хет-трик на турнире. В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев.

Начало матча - в 23:30 по московскомц времени. В плей-офф, который стартует со стадии четвертьфинала, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.