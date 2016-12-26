Сборная России начнет его матчем с хозяевами турнира. Северная Америка редко принимает взрослые чемпионаты мира, но регулярно организует молодежные. В этот раз турнир пройдет в самом сердце мирового хоккея. Не просто в Канаде, а в Монреале и Торонто. В нем примут участие десять команд, разбитые на две группы.

В 2011-м российская молодежка вырвала в финале победу у канадцев, после второго периода проигрывая 0-3 и сумев забить 5 голов. С тех пор золотых медалей с чемпионатов мира российская молодежка не привозила. Чемпионат мира завершится 5-го января.