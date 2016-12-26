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26 декабря 2016
13:22:41

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартует сегодня в Канаде

Сборная России начнет его матчем с хозяевами турнира. Северная Америка редко принимает взрослые чемпионаты мира, но регулярно организует молодежные. В этот раз турнир пройдет в самом сердце мирового хоккея. Не просто в Канаде, а в Монреале и Торонто. В нем примут участие десять команд, разбитые на две группы.

В 2011-м российская молодежка вырвала в финале победу у канадцев, после второго периода проигрывая 0-3 и сумев забить 5 голов. С тех пор золотых медалей с чемпионатов мира российская молодежка не привозила.  Чемпионат мира завершится 5-го января.

Источник Эхо Москвы




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