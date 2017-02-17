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17 февраля 2017
09:19:21

Молочного фальсификата на производствах Самарской области стало больше

Россельхознадзор губернии обнародовал данные за 2016 год. Специалисты  управления провели больше 100 проверок предприятий, занимающихся производством и реализацией молочной продукции. Помимо нарушений, которые выявляют из года в год (отсутствие ветеринарных документов на молоко, несоблюдение техрегламентов и т.п.), выросло число нарушений, связанных с заменой молочного жира растительным.

Таким образом производители пытаются увеличить прибыль. Более того, далеко не все компании, которые используют в производстве пальмовое масло, пишут об этом на этикетках своей продукции.

"Процент выявляемости фальсификата в 2016 году доходил до 62%. В существующем так называемом "списке честных" в нашей области находится всего лишь одно молочное предприятие", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Как отмечает «Самарская газета», молочные продукты для исследований отбирают непосредственно на предприятии или в магазине на прилавках с готовой продукцией.

 




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