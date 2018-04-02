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02 апреля 2018
09:57:17

Мобильные офтальмологические комплексы снова приехали в Тольятти

Специалисты из самарской больницы имени Т.И. Ерошевского будут проверять зрение у горожан  со 2 по 28 апреля. Они расположились на старом месте - на территории тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.

На прием к специалистам могут попасть пациенты с различными патологиями органов зрения при наличии полиса ОМС и направления от  лечащего врача. Медики планируют работать с 9 утра до 2 часов дня по будням по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48.

В последний раз офтальмологи Самары работали в Автограде в декабре прошлого года.




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