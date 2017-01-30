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30 января 2017
20:00:47

Многодетных могут освободить от налога на имущество

В Госдуме предлагают  освободить многодетные семьи  от уплаты налога  на имущество. С такой инициативой выступила глава думского комитета по  вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Она отметила, что "уровень доходов и благосостояние многодетных семей,  как  правило,  снижается  с появлением каждого следующего ребенка".

В случае принятия законопроекта более  миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.

Источник Маяк




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