В Госдуме предлагают освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. С такой инициативой выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Она отметила, что "уровень доходов и благосостояние многодетных семей, как правило, снижается с появлением каждого следующего ребенка".
В случае принятия законопроекта более миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.
Источник Маяк
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