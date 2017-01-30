В Госдуме предлагают освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. С такой инициативой выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Она отметила, что "уровень доходов и благосостояние многодетных семей, как правило, снижается с появлением каждого следующего ребенка".

В случае принятия законопроекта более миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.