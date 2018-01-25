Об этом заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров. "Этот вопрос волнует большое количество жителей. Быть дороге или она не нужна, поскольку может разрушить уникальное соседство крупного промышленного центра и природы, — решать тольяттинцам. Обещаю, что буду обеспечивать выполнение того решения, за которое проголосуют люди, и их мнение будет учтено при планировании развития города", — отметил глава региона.

Напомним, вопрос строительства дороги через лесной массив между Автозаводским и Центральным районами города решено вынести на обсуждение жителей. Свою позицию им предстоит высказать в день выборов президента РФ 18 марта.

Инициатива проведения общегородского опроса была выдвинута в начале января на городском совете директоров и передана на рассмотрение в Общественную палату. Авторитетные люди города поддержали решение Совета большинством голосов.