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25 января 2018
09:16:05

Мнение тольяттинцев по строительству лесной дороги обязательно учтут при планировании развития города

Об этом заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров. "Этот вопрос волнует большое количество жителей. Быть дороге или она не нужна, поскольку может разрушить уникальное соседство крупного промышленного центра и природы, — решать тольяттинцам. Обещаю, что буду обеспечивать выполнение того решения, за которое проголосуют люди, и их мнение будет учтено при планировании развития города", — отметил глава региона.

Напомним, вопрос строительства дороги через лесной массив между Автозаводским и Центральным районами города решено вынести на обсуждение жителей. Свою позицию им предстоит высказать в день выборов президента РФ 18 марта.

Инициатива проведения общегородского опроса была выдвинута в начале января на городском совете директоров и передана на рассмотрение в Общественную палату. Авторитетные люди города поддержали решение Совета большинством голосов.




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