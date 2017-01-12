Картину снял американский режиссёр Демиен Шазелл. Исполнитель главной роли Райан Гослинг стал лауреатом «Золотого глобуса» за роль в этом фильме. Он получил премию в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле». Лента была представлена в семи номинациях, в каждой из которых одержала победу.
Источник Эхо Москвы
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Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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