Картину снял американский режиссёр Демиен Шазелл. Исполнитель главной роли Райан Гослинг стал лауреатом «Золотого глобуса» за роль в этом фильме. Он получил премию в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле». Лента была представлена в семи номинациях, в каждой из которых одержала победу.