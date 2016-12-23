Как стало известно Лайфу, Митя Фомин не сразу подчинился сотрудникам полиции, проигнорировав их требование остановиться. Автомобиль певца пришлось задерживать с погоней.
Инцидент произошёл ещё осенью, но суд принял решение по делу артиста только сейчас. Дело рассматривалось несколько месяцев в мировом участке Головинского суда Москвы, и лишь на днях было вынесено решение о лишении прав.
Сам Митя Фомин заявил, что ничего не знает об этой ситуации и продолжает ездить за рулём.
42-летнего экс-солиста группы Hi-Fi задержали на Ленинградском проспекте, когда он находился за рулём своего "мерседеса". Полицейские составили в отношении Мити Фомина протокол по статье 12.8 ч.1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Судья мирового участка в Москве принял решение оставить артиста без права садиться за руль сроком на полтора года, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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