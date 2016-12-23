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23 декабря 2016
15:59:03

Митю Фомина полицейские задерживали с погоней в Москве

Инцидент произошёл ещё осенью, но суд принял решение по делу артиста только сейчас.

Как стало известно Лайфу, Митя Фомин не сразу подчинился сотрудникам полиции, проигнорировав их требование остановиться. Автомобиль певца пришлось задерживать с погоней.

Инцидент произошёл ещё осенью, но суд принял решение по делу артиста только сейчас. Дело рассматривалось несколько месяцев в мировом участке Головинского суда Москвы, и лишь на днях было вынесено решение о лишении прав.

Сам Митя Фомин заявил, что ничего не знает об этой ситуации и продолжает ездить за рулём.

42-летнего экс-солиста группы Hi-Fi задержали на Ленинградском проспекте, когда он находился за рулём своего "мерседеса". Полицейские составили в отношении Мити Фомина протокол по статье 12.8 ч.1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Судья мирового участка в Москве принял решение оставить артиста без права садиться за руль сроком на полтора года, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.




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