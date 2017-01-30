Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар, которая учится на стоматолога-хирурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

​Второе место и звание первой вице-мисс Вселенной завоевала представительница Гаити Ракель Пелисье. Второй вице-мисс стала колумбийка Андреа Товар.

Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.