Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар, которая учится на стоматолога-хирурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Второе место и звание первой вице-мисс Вселенной завоевала представительница Гаити Ракель Пелисье. Второй вице-мисс стала колумбийка Андреа Товар.
Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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