Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. В ходе тренировки военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество имитационных средств. Группы антитеррора также отработали вопросы эвакуации условно раненых, ведение радиационной и химической разведки.
Фото: structure.mil.ru
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