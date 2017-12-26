Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. В ходе тренировки военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество имитационных средств. Группы антитеррора также отработали вопросы эвакуации условно раненых, ведение радиационной и химической разведки.

Фото: structure.mil.ru