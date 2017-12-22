В 2018 году обследование должны пройти не менее 63% от тех, кому оно положено. Соответствующий приказ ведомства уже утвердил Минюст. В этом году планы были более скромными — всего 21%.
Эксперты считают, что для расширения охвата необходимо штрафовать пациентов за отказ от медосмотра. Сегодня россияне возрасте от 18 лет проходят его бесплатно и добровольно раз в три года. Диспансеризация нужна для выявления заболеваний на ранних стадиях.
Источник Известия
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