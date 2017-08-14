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14 августа 2017
08:15:46

Минздрав Турции работает над улучшением санитарно-эпидемиологических условий в Анталье

Об этом заявили в Роспотребнадзоре. "Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов", - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья. Были получены более 500 жалоб на ухудшение здоровья. Также Роспотребнадзор после признания опасности турецких курортов для туристов опубликовал специальные рекомендации для тех, кто находится на отдыхе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что наши туристы не пытаются досрочно прервать отдых в Турции. При этом количество заявок на аннуляцию туров за последние сутки увеличилось. Люди стали обращаться после заявления Ростуризма о стопроцентном возврате стоимости поездки. Однако как только они узнают, что полный возврат противоречит закону и надо подавать для этого в суд, туристы задумываются.

Источник Маяк




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