Речь идет о газировках, нектарах и соках с высоким содержанием добавленных простых сахаров. Инициатива включена в обновленную версию проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины ведомства Петр Ипатов, эта мера уже реализована в ряде стран мира. Он отметил, что напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета.

Всемирная организация здравоохранения рекомендут не увлекаться потреблением сахара.