Речь идет о газировках, нектарах и соках с высоким содержанием добавленных простых сахаров. Инициатива включена в обновленную версию проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.
Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины ведомства Петр Ипатов, эта мера уже реализована в ряде стран мира. Он отметил, что напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета.
Всемирная организация здравоохранения рекомендут не увлекаться потреблением сахара.
Источник Маяк
ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня утром
В прошлом году президент издал указ о мерах безопасности...
Завтра в городе пройдет пикет, приуроченный к Международному дню цирка
Продажи начнутся в понедельник
Об этом сообщают следственные органы Самарской области
К энергетикам поступают заявки о досрочном прекращении подачи тепла
Глава региона назвал неприемлемой ситуацию, сложившуюся в Тольятти, где УК №3 доначислила гражданам 50 млн. рублей