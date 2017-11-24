Таким правом ведомство хочет наделить магазины, бары и рестораны. Уже разработан соответствующий законопроект. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще одно изменение, согласно документу, касается организации мест продажи алкоголя в магазинах. Они должны быть расположены так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию.