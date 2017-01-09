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09 января 2017
08:15:07

Минздрав предлагает запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года‍

Запрет может начать действовать в 2033 году. Информация о новых мерах следует из «концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу».

Антитабачная концепция предусматривает введение запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них, пишет газета «Известия». Кроме того, нельзя будет курить рядом с людьми, возражающих против курения табака в любых помещениях, в том числе и в собственной квартире.

«ФедералПресс» ранее писал: Министерство здравоохранения России сообщало, что намерено запретить курение в автомобилях, если в них находятся дети. Эта мера закреплена в проекте новой антитабачной концепции на 2016-2020 годы. «Наиболее беззащитны перед табаком несовершеннолетние. Именно в этом возрасте большинство курильщиков по статистике начинают курить, поэтому целый ряд мер в разработанном министерством проекте новой антитабачной концепции нацелен на защиту детей от табака и табачного дыма», – заявляла глава ведомства Вероника Скворцова.




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