Как пишут «Известия», об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. Поправки предусматривают запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов.

Отзыв подписан заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым. 29 сентября документ был направлен на согласование в профильные министерства.