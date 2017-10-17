Как пишут «Известия», об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. Поправки предусматривают запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов.
Отзыв подписан заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым. 29 сентября документ был направлен на согласование в профильные министерства.
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