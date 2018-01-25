При этом выполнять их необходимо одновременно, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов. По его словам, здоровый образ жизни - это не придуманное, а вычисленное понятие.
В список вошли – отказ от курения, потребление не менее 400 г овощей и фруктов в день и умеренная физическая активность не менее 30 минут. Четвертым условием Бойцов назвал сокращение потребления соли – не более 5 г в сутки.
Он подчеркнул, что если не выполняется хотя бы одно из условий, то образ жизни уже не может считаться здоровым. При этом он отметил, что специалисты пока не определились с влиянием алкоголя на эту статистику.
Источник Маяк
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