При этом выполнять их необходимо одновременно, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов. По его словам, здоровый образ жизни - это не придуманное, а вычисленное понятие.

В список вошли – отказ от курения, потребление не менее 400 г овощей и фруктов в день и умеренная физическая активность не менее 30 минут. Четвертым условием Бойцов назвал сокращение потребления соли – не более 5 г в сутки.

Он подчеркнул, что если не выполняется хотя бы одно из условий, то образ жизни уже не может считаться здоровым. При этом он отметил, что специалисты пока не определились с влиянием алкоголя на эту статистику.