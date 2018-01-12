Январю – морозы, февралю – метели, - говорят в народе. Нынешний первый месяц года тоже не стал исключением - грядут крещенские морозы. Специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики и главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как правильно питаться и какие меры профилактики принять сердечникам, чтобы избежать обострения болезни.

Одежда – по погоде

Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти. Желательно одеваться в несколько слоев вместо одного-двух, что создаст необходимую воздушную прослойку, будет удерживать тепло. Два тонких свитера согреют лучше, чем один толстый. Специалисты говорят, что отсутствие головного убора забирает 30% вашего тепла.

Обувь должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, если нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных.

Если вы все-таки обморозились, то обмороженные участки тела нельзя быстро нагревать, например, сразу подставлять пальцы под горячую воду. Ни в коем случае не рекомендуется интенсивно растирать поврежденное место, особенно снегом, как советуют некоторые интернет-источники. Лучше поместить пострадавшую часть тела в теплую воду и медленно, около получаса, ее нагревать, а потом вытереть и наложить чистую повязку.

Не нужно верить распространенному мифу, что алкоголь «нейтрализует» мороз, помогает не замерзнуть. На самом деле все не так. Согревает на морозе не алкоголь, а его свойство расширять сосуды. В итоге организм быстро отдает тепло, автоматически происходит обратный эффект – тело начинает замерзать. Передавая тепло коже, организм забирает его у внутренних органов. Чтобы согреться в мороз алкоголем, закономерно придется увеличивать его дозу. А такая «стратегия» грозит сильным опьянением и отравлением, что может привести к трагическим последствиям. Опьянение на сильном морозе – частая причина смерти от переохлаждения.

Перед выходом из дома съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая.

На морозе старайтесь не стоять, а двигаться, особенно когда ждете на остановке общественный транспорт.

Дышать на морозе нужно медленно, неглубоко и желательно носом. Наша носовая полость устроена таким образом, что когда воздух доходит до бронхов и легких, то он успевает согреться.

Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

Правильно, сбалансировано питайтесь. Здоровая пища даст энергию телу, поможет ему справиться с последствиями сильных морозов.

Высокое атмосферное давление вызывает головные боли

Для высокого атмосферного давления нежелательна холодная температура. Потому что в этом случае в воздухе увеличивается содержание кислорода, из-за чего у человека растет артериальное давление и увеличивается скорость кровотока. В такой ситуации плохо себя чувствуют не только гипертоники, но и здоровые люди.

Медики рекомендуют страдающим хроническими заболеваниями в условиях высокого атмосферного давления реже находиться на улице. Если возникла необходимость покинуть помещение, следует предварительно поесть, чтобы организм медленнее охлаждался. Также рекомендуется более тщательно контролировать уровень давления (артериального) в эти дни и корректировать дозу лекарств. Тяжелой работой не заниматься, пробежки и поход в спортзалы отменить. Но и в постель ложиться тоже не следует, поскольку гормоны, контролирующие артериальное давление (снижающие его) вырабатываются в движении. Ходите по квартире – вытирайте пыль. Это будет и необходимое движение, и нетяжелая работа.

Будьте готовы принять дополнительную дозу привычных лекарств.

Здоровые люди могут почувствовать головные боли и головокружение. В этом случае можно принять валокордин или положить под язык валидол. Они действуют как сосудорасширяющие средства, поэтому смогут облегчить состояние при головной боли.

Обязательно как следует высыпаться. Не сокращать количество сна, не нарушать режим засыпания.

На заметку сердечникам

Резкий холод – природный фактор, который увеличивает вероятность спазма сосудов, что может приводить к повышению давления, головной боли или головокружению. У человека, не имеющего сердечно-сосудистой патологии, тонус сосудистой стенки поддерживается в оптимальном состоянии и может быстро приспосабливаться к изменению окружающей среды. А вот у больных с сердечно-сосудистой патологией сосудосуживающие вещества вырабатываются в избытке, и климатический стресс может вызвать спазм сосудов.

Низкие температуры могут сопровождаться учащением приступов стенокардии в связи со сгущением крови. Из-за этого в мороз увеличивается риск развития инфарктов и инсультов. Особенно опасно выходить из хорошо прогретого помещения на мороз, необходимо немного задержаться в прохладном подъезде, чтобы избежать резкого перепада температур.

Пациенту, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно обязательно уточнить у доктора, что делать при ухудшении состояния, и всегда держать необходимые лекарства под рукой. При изменениях атмосферного давления надо чаще измерять артериальное давление. В сильные морозы можно гулять около 30 минут каждый день, при этом обязательно тепло одеваться или постараться несколько дней не выходить на улицу и ограничиваться сквозным проветриванием.

Существует неправильное мнение, что в зимние холода нужно есть больше жирной пищи, так как она содержит много калорий и помогает согреться, но пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не следует прислушиваться к этому совету. Лучше ограничивать потребление жирной пищи, а предпочтение отдавать продуктам, содержащим полиненасыщенные жирные кислоты (морская рыба и другие морепродукты, оливковое масло), антиоксиданты и витамины.

Опять метель…

В связи с обильным снегопадом складывается угроза здоровью и жизни людей из-за большого скопления снега на крышах и балконах домов, козырьках зданий и сооружений.

Кроме того, в результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на дорогах гололед.

Не ходите под выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на вас большой массы снега и ледяных сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному исходу.

Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания всегда образуется гололед.

Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда:

· постарайтесь не выходить на обледенелую дорогу в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

· передвигаясь по тротуару, старайтесь избегать участков с гололедом;

· двигайтесь по посыпанным песком участкам тротуара;

· старайтесь выйти из дома пораньше, идти аккуратно, не спеша;

· при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;

· будьте внимательны при переходе через проезжую часть, помните, что во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается;

· соблюдайте осторожность при выходе из автобуса; на остановках, из-за торможения транспортных средств, образуется ледяная колея.

И будьте здоровы!