В Минздраве составили список из 28-ми спиртосодержащих лекарственных препаратов, некоторые из которых могут стать рецептурными. Решение об этом должна будет принять специально созданная комиссия, - сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, первое заседание рабочей группы состоится 25 января. При этом министр не уточнила, о каких именно препаратах может идти речь.

Этот вопрос стал актуальным после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. В декабре от этого погибли 76 человек.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на месяц. Под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.