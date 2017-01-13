В Минздраве составили список из 28-ми спиртосодержащих лекарственных препаратов, некоторые из которых могут стать рецептурными. Решение об этом должна будет принять специально созданная комиссия, - сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, первое заседание рабочей группы состоится 25 января. При этом министр не уточнила, о каких именно препаратах может идти речь.
Этот вопрос стал актуальным после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. В декабре от этого погибли 76 человек.
Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на месяц. Под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.
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