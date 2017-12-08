Для этого ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия. Такую концепцию министерство уже направило в аппарат правительства на согласование. В документе говорится, что все продукты разделят на три группы в зависимости от содержания в них элементов, избыточное потребление которых способствует развитию хронических заболеваний.

Речь идет об общих жирах, добавленном сахаре и поваренной соли. Программу по здоровому питанию в Минздраве планируют запустить в апреле следующего года. Эксперты уверены, что инициатива поможет потребителям, отмечая при этом, что польза любого продукта — вопрос относительный.