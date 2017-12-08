слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
08 декабря 2017
11:29:47

Минздрав хочет разделить продукты питания на «здоровые» и не очень

Для этого ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия. Такую концепцию министерство уже направило в аппарат правительства на согласование. В документе говорится, что все продукты разделят на три группы в зависимости от содержания в них элементов, избыточное потребление которых способствует развитию хронических заболеваний.

Речь идет об общих жирах, добавленном сахаре и поваренной соли. Программу по здоровому питанию в Минздраве планируют запустить в апреле следующего года. Эксперты уверены, что инициатива поможет потребителям, отмечая при этом, что польза любого продукта — вопрос относительный.

Источник Известия




Последние новости Тольятти

08 декабря
13:40
Виталий Милонов предлагает ограничить продажи новогодних елок

Альтернатива — живые елки в горшках

08 декабря
13:40
Виталий Милонов предлагает ограничить продажи новогодних елок

Альтернатива — живые елки в горшках

08 декабря
12:40
До конца года ГИБДД Тольятти три раза проведет операцию «Маяк»

Она проводится для того, чтобы научить наших водителей уважать автомобили со спецсигналами

08 декабря
12:09
Тольяттинские таксисты присоединятся к всероссийскому бойкоту «Яндекс-такси»

На «Ютубе» появился ролик, который призывает таксистов не работать с агрегатором

08 декабря
12:07
В российских школах могут ввести уроки безопасности на дорогах

С января по сентябрь нынешнего года в ДТП на дорогах России погибли более 500 детей

08 декабря
11:36
Полноценно очищать улицы от снега в Тольятти по-прежнему мешают частные автомобили

Владельцы бросают их на обочинах дорог, и спецмашины, которые работают ночью, вынуждены оставлять неубранными целые участки

08 декабря
10:51
В Тольятти нужно построить автомобильный путепровод через железнодорожный переезд на ул. Коммунистическая

С таким предложением депутаты городской Думы обратились в «РЖД».


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+