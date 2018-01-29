ЧП произошло во дворе дома № 51 на улице Мурысева, сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти». В МЧС вызов поступил в 22-07. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Но когда они прибыли, вспыхнувшая машина уже выгорела полностью и огонь перекинулся на соседний автомобиль. Пламя ликвидировали. Причину пожара и ущерб от него устанавливают дознаватели.