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29 января 2018
08:14:46

Минувшей ночью в Тольятти сгорели две машины

ЧП произошло во дворе дома № 51 на улице Мурысева, сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».  В МЧС вызов поступил в 22-07. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Но когда они прибыли, вспыхнувшая машина уже выгорела полностью и огонь перекинулся на соседний автомобиль. Пламя ликвидировали. Причину пожара и ущерб от него устанавливают дознаватели.




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