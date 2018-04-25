В частности, предусматривается возможность для работодателя не знакомить работника с вносимыми в документ записями. Ведомство разместило для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов проект приказа, который со временем заменит действующие сейчас правила.
Среди прочего, работодателю будет предоставлена возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.
Источник Говорит Москва
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