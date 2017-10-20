Такой пункт есть в проекте плана основных мероприятий к Десятилетию детства, который разработало ведомство. Предполагается, что каждой матери при выходе из роддома будут дарить набор для грудничка. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи.

Как пишет газета «Известия», проект уже согласовали в Минэкономразвития. Однако источник финансирования пока не утверждён. По мнению Минтруда, выделять средства на эти цели должны регионы.