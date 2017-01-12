Минздрав РФ, предложивший увеличить их рабочий день, должен заниматься реформой системы обязательного медицинского страхования, а не трудового законодательства. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ранее Минздрав предложил в рамках новой антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года и на дальнейшую перспективу, предоставить работодателям возможность увеличить рабочий день сотрудников на время их перекуров.
Источник Маяк
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