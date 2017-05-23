Самый высокий уровень заработной платы за 2016 год зафиксирован в финансовой сфере деятельности (средняя зарплата — 78 311 рублей), самый низкий — в сельском хозяйстве, охоте и лесной отрасли (средняя зарплата — 21 445 рублей). Об этом RT сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Издание отмечает, что в 2015 году на первом месте по заработку также была финансовая отрасль (средняя зарплата — 69 480 рублей). Меньше всех получали сельскохозяйственные работники (средняя зарплата — 19 455 рублей).

По информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.

В пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.ru отметили, что в любой сфере есть высококвалифицированные профессионалы, которым предлагают достойную зарплату. Сельское хозяйство не исключение.

«Технолог по птицеводству может рассчитывать на зарплату от 200 тыс. рублей, а главный технолог по мясопереработке — на ежемесячный доход от 150 тыс. рублей, — пояснили RT в компании. — В финансовой сфере также могут встречаться невысокие зарплаты. Под угрозой потери работы уже оказались специалисты, работающие с «бумажками», например низкоквалифицированные бухгалтеры. В ближайшем будущем спрос на такие профессии будет падать с каждым годом, а соответственно, будут снижаться зарплатные предложения».

По данным организации, на самые высокие зарплаты сейчас могут претендовать работники в IT-сфере.