Минтранс совместно с Росавиацией взялись за решение проблемы задержек чартеров в высокий туристический сезон. Они разрабатывают пакет законопроектов, системно решающих проблему срывов рейсов, сообщает RT со ссылкой на «Известия».
Документ, кроме всего прочего, предполагает более жесткую реакцию авиационного регулятора и неотвратимость наказания авиаперевозчиков, допустивших сбой.
Планируется также доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.
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