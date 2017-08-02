Минтранс совместно с Росавиацией взялись за решение проблемы задержек чартеров в высокий туристический сезон. Они разрабатывают пакет законопроектов, системно решающих проблему срывов рейсов, сообщает RT со ссылкой на «Известия».

Документ, кроме всего прочего, предполагает более жесткую реакцию авиационного регулятора и неотвратимость наказания авиаперевозчиков, допустивших сбой.

Планируется также доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.