Как сообщает «Коммерсант», для этих целей в ведомстве рекомендуют использовать опыт российской столицы.
В частности, предлагается уменьшать ширину проезжей части, чтобы водителям было некомфортно ехать с высокой скоростью. Также Минтранс предлагает сужать дороги в зонах пешеходных переходов и менять ширину проезжей части, укладывая вдоль бордюрного камня полосы из брусчатки. Ограничивать заезд автомобилей на тротуар предложено с помощью клумб.
В Минтрансе полагают, что эти рекомендации должны уменьшить число аварий с участием пешеходов.
Источник НСН
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