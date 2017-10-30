Как сообщает «Коммерсант», для этих целей в ведомстве рекомендуют использовать опыт российской столицы.

В частности, предлагается уменьшать ширину проезжей части, чтобы водителям было некомфортно ехать с высокой скоростью. Также Минтранс предлагает сужать дороги в зонах пешеходных переходов и менять ширину проезжей части, укладывая вдоль бордюрного камня полосы из брусчатки. Ограничивать заезд автомобилей на тротуар предложено с помощью клумб.

В Минтрансе полагают, что эти рекомендации должны уменьшить число аварий с участием пешеходов.