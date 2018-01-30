Ведомство внесло соответствующий законопроект в правительство, сообщают "Известия". В законе говорится о недопустимости высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета. Согласно документу, если «заяц» отказывается заплатить штраф, он удаляется из транспорта контролером. Однако выгнать безбилетника нельзя, если существует угроза для его здоровья и жизни.
В Минтрансе также уточнили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших новые правила. За последнее время в России произошло несколько случаев, когда пассажиров зимой высаживали из общественного транспорта. Так, в Новокузнецке кондуктор выгнала из автобуса на 35-градусный мороз 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд.
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