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30 января 2018
10:52:10

Минтранс предлагает запретить высаживать безбилетников в морозную погоду

Ведомство внесло соответствующий законопроект в правительство, сообщают "Известия". В законе говорится о недопустимости высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета. Согласно документу, если «заяц» отказывается заплатить штраф, он удаляется из транспорта контролером. Однако выгнать безбилетника нельзя, если существует угроза для его здоровья и жизни.

В Минтрансе также уточнили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших новые правила. За последнее время в России произошло несколько случаев, когда пассажиров зимой высаживали из общественного транспорта. Так, в Новокузнецке кондуктор выгнала из автобуса на 35-градусный мороз 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд.




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