Ведомство подало иски в Арбитражный суд 3 млрд рублей к нескольким компаниям, которые возводят спортивные объекты к чемпионату мира. Среди них и «ПСО «Казань», которое работает в областной столице.

Иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Претензии относятся к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ. Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы, указанной в договоре.

Генеральный проектировщик новый российских стадионов компания «Спорт-Ин» подчеркивает, что процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства. Все объекты достроят в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ. Они будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель.