И распространить на них ограничения. В ведомстве разработали законопроект, который может вступить в силу с 1 января 2019 года.
В нем прописаны ограничения рекламы электронных сигарет, запрет на розничную продажу одноразовых гаджетов и сменных картриджей с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 миллилитров.
Также предлагается запретить продажу подобной продукции несовершеннолетним.
Источник Маяк
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