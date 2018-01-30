И распространить на них ограничения. В ведомстве разработали законопроект, который может вступить в силу с 1 января 2019 года.

В нем прописаны ограничения рекламы электронных сигарет, запрет на розничную продажу одноразовых гаджетов и сменных картриджей с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 миллилитров.

Также предлагается запретить продажу подобной продукции несовершеннолетним.