Как пишут "Ведомости", в правительство направлено соответствующее письмо. Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Обсуждения списка идут постоянно, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.
В настоящее время в России действует маркировка меховых изделий, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. С 15 января стартовал эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров.
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Такие проверки пройдут каждом городе, который примет матчи мундаиля.
Спортсменки КСДЮСШОР «Олимп» сегодня выезжают в Йошкар-Олу
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