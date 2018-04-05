Как пишут "Ведомости", в правительство направлено соответствующее письмо. Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Обсуждения списка идут постоянно, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

В настоящее время в России действует маркировка меховых изделий, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. С 15 января стартовал эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров.