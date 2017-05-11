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11 мая 2017
13:43:02

Минпромторг предлагает увеличить стоимость лицензии на алкоголь для торговых сетей

Цена может вырасти в несколько раз, говорится в законопроекте, который проходит процедуру общественного обсуждения. Сейчас размер пошлины не зависит от количества магазинов, которыми управляет один владелец, она одинакова для всех  — от крупных ритейлеров до индивидуальных предпринимателей.

Пошлина составляет 65 тысяч рублей. Теперь чиновники предлагают устранить это неравенство и взимать сбор за каждый отдельный магазин.

Источник Эхо Москвы




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