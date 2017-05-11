Цена может вырасти в несколько раз, говорится в законопроекте, который проходит процедуру общественного обсуждения. Сейчас размер пошлины не зависит от количества магазинов, которыми управляет один владелец, она одинакова для всех — от крупных ритейлеров до индивидуальных предпринимателей.
Пошлина составляет 65 тысяч рублей. Теперь чиновники предлагают устранить это неравенство и взимать сбор за каждый отдельный магазин.
Источник Эхо Москвы
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